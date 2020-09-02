Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sigorta 6,28 5,94 5,65 Coca Cola İçecek 44,58 42,80 4,16 Kartonsan 612,00 589,00 3,90 Doğuş Otomotiv 14,79 14,39 2,78 Bursa Çimento 5,55 5,40 2,78 Aksa Enerji 5,37 5,23 2,68 Özak GMYO 3,81 3,73 2,14 Turkcell 14,56 14,29 1,89 Klimasan Klima 13,58 13,33 1,88 Oyak Çimento 7,75 7,61 1,84 İş GMYO 1,69 1,66 1,81 Emlak Konut GMYO 1,79 1,76 1,70 Bagfaş 14,59 14,36 1,60 Mavi Giyim 36,88 36,32 1,54 Ford Otosan 83,25 82,05 1,46 Şekerbank 1,40 1,38 1,45 TAV Havalimanları 15,23 15,02 1,40 Net Holding 2,20 2,17 1,38 Türk Telekom 6,99 6,90 1,30 Tekfen Holding 15,09 14,91 1,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)