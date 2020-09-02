Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sigorta 6,28 5,94 5,65 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Türkiye Sigorta
|6,28
|5,94
|5,65
| Coca Cola İçecek
|44,58
|42,80
|4,16
|Kartonsan
|612,00
|589,00
|3,90
| Doğuş Otomotiv
|14,79
|14,39
|2,78
| Bursa Çimento
|5,55
|5,40
|2,78
| Aksa Enerji
|5,37
|5,23
|2,68
|Özak GMYO
|3,81
|3,73
|2,14
|Turkcell
|14,56
|14,29
|1,89
|Klimasan Klima
|13,58
|13,33
|1,88
|Oyak Çimento
|7,75
|7,61
|1,84
|İş GMYO
|1,69
|1,66
|1,81
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,76
|1,70
|Bagfaş
|14,59
|14,36
|1,60
|Mavi Giyim
|36,88
|36,32
|1,54
| Ford Otosan
|83,25
|82,05
|1,46
|Şekerbank
|1,40
|1,38
|1,45
|TAV Havalimanları
|15,23
|15,02
|1,40
|Net Holding
|2,20
|2,17
|1,38
|Türk Telekom
|6,99
|6,90
|1,30
|Tekfen Holding
|15,09
|14,91
|1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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