Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 29,96 29,14 2,81 Bagfaş 14,93 14,60 2,26 ASELSAN 16,95 16,60 2,11 Doğuş Otomotiv 14,75 14,45 2,08 Aksigorta 7,44 7,30 1,92 Kerevitaş Gıda 5,13 5,04 1,79 DO-CO 323,20 317,70 1,73 Vestel 18,46 18,16 1,65 Kordsa Teknik Tekstil 10,82 10,68 1,31 Çelebi 69,65 68,80 1,24 Eczacıbaşı İlaç 6,03 5,96 1,17 Coca Cola İçecek 45,18 44,66 1,16 Akçansa 12,03 11,90 1,09 Çimsa 11,49 11,37 1,06 GSD Holding 2,10 2,08 0,96 Ereğli Demir Çelik 8,75 8,67 0,92 Koza Altın 76,50 75,85 0,86 MLP Sağlık 15,83 15,70 0,83 Ege Endüstri 705,70 700,00 0,81 Karel Elektronik 16,13 16,00 0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)