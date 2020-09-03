Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 29,96...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|29,96
|29,14
|2,81
|Bagfaş
|14,93
|14,60
|2,26
|ASELSAN
|16,95
|16,60
|2,11
| Doğuş Otomotiv
|14,75
|14,45
|2,08
|Aksigorta
|7,44
|7,30
|1,92
| Kerevitaş Gıda
|5,13
|5,04
|1,79
|DO-CO
|323,20
|317,70
|1,73
|Vestel
|18,46
|18,16
|1,65
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,82
|10,68
|1,31
|Çelebi
|69,65
|68,80
|1,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|5,96
|1,17
| Coca Cola İçecek
|45,18
|44,66
|1,16
|Akçansa
|12,03
|11,90
|1,09
|Çimsa
|11,49
|11,37
|1,06
|GSD Holding
|2,10
|2,08
|0,96
|Ereğli Demir Çelik
|8,75
|8,67
|0,92
| Koza Altın
|76,50
|75,85
|0,86
|MLP Sağlık
|15,83
|15,70
|0,83
| Ege Endüstri
|705,70
|700,00
|0,81
|Karel Elektronik
|16,13
|16,00
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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