Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 38,26 36,00 6,28 MLP Sağlık 16,33 15,51 5,29 Ford Otosan 82,20 79,10 3,92 GSD Holding 2,24 2,16 3,70 Karsan Otomotiv 3,08 2,99 3,01 Şişe Cam 6,23 6,06 2,81 Trakya Cam 4,05 3,97 2,02 Türkiye Sigorta 6,07 5,96 1,85 Bagfaş 15,28 15,01 1,80 Arçelik 21,58 21,20 1,79 Anadolu Cam 5,29 5,20 1,73 Brisa 11,17 10,98 1,73 Tofaş Oto Fabrikası 22,50 22,12 1,72 Soda Sanayii 6,97 6,86 1,60 Sasa Polyester 15,29 15,05 1,59 Özak GMYO 3,69 3,64 1,37 Ülker Bisküvi 22,28 21,98 1,36 Borusan Mannesmann 12,35 12,19 1,31 Klimasan Klima 13,37 13,20 1,29 Eczacıbaşı İlaç 6,13 6,06 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)