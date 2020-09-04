Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 38,26 36,00 6,28 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|38,26
|36,00
|6,28
|MLP Sağlık
|16,33
|15,51
|5,29
| Ford Otosan
|82,20
|79,10
|3,92
|GSD Holding
|2,24
|2,16
|3,70
|Karsan Otomotiv
|3,08
|2,99
|3,01
|Şişe Cam
|6,23
|6,06
|2,81
|Trakya Cam
|4,05
|3,97
|2,02
| Türkiye Sigorta
|6,07
|5,96
|1,85
|Bagfaş
|15,28
|15,01
|1,80
|Arçelik
|21,58
|21,20
|1,79
|Anadolu Cam
|5,29
|5,20
|1,73
|Brisa
|11,17
|10,98
|1,73
| Tofaş Oto Fabrikası
|22,50
|22,12
|1,72
|Soda Sanayii
|6,97
|6,86
|1,60
| Sasa Polyester
|15,29
|15,05
|1,59
|Özak GMYO
|3,69
|3,64
|1,37
|Ülker Bisküvi
|22,28
|21,98
|1,36
|Borusan Mannesmann
|12,35
|12,19
|1,31
|Klimasan Klima
|13,37
|13,20
|1,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,13
|6,06
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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