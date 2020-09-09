Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 656,50 596,90 9,98 Akçansa 12,64 11,80 7,12 Ege Endüstri 764,50 714,50 7,00 Borusan Mannesmann 12,79 12,30 3,98 MLP Sağlık 18,42 17,81 3,43 Çimsa 11,77 11,40 3,25 Bursa Çimento 5,69 5,52 3,08 Oyak Çimento 8,12 7,89 2,92 İskenderun Demir Çelik 7,19 7,01 2,57 Odaş Elektrik 2,56 2,50 2,40 Karsan Otomotiv 3,00 2,93 2,39 Torunlar GMYO 3,57 3,49 2,29 Türk Traktör 102,30 100,40 1,89 Klimasan Klima 13,64 13,40 1,79 Arçelik 21,84 21,46 1,77 Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,51 1,69 Good-Year 4,86 4,79 1,46 Netaş Telekom. 16,42 16,19 1,42 Çemtaş 11,43 11,27 1,42 Logo Yazılım 90,30 89,30 1,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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