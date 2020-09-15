Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|677,00
|650,50
|4,07
|Alarko Holding
|5,29
|5,14
|2,92
|Sasa Polyester
|16,21
|15,80
|2,59
|Şok Marketler
|12,64
|12,33
|2,51
|Klimasan Klima
|15,21
|14,85
|2,42
|Eczacıbaşı İlaç
|6,79
|6,63
|2,41
|Migros Ticaret
|39,26
|38,34
|2,40
|Doğan Holding
|2,20
|2,15
|2,33
|Ford Otosan
|88,25
|86,50
|2,02
|Gübre Fabrik.
|28,80
|28,24
|1,98
|T.S.K.B.
|1,11
|1,09
|1,83
|Koza Altın
|79,20
|77,85
|1,73
|Mavi Giyim
|41,08
|40,42
|1,63
|Bagfaş
|15,41
|15,17
|1,58
|Bim Mağazalar
|71,40
|70,30
|1,56
|Turkcell
|14,44
|14,23
|1,48
|Alkim Kimya
|13,95
|13,75
|1,45
|Şekerbank
|1,47
|1,45
|1,38
|Arçelik
|22,96
|22,66
|1,32
|Ege Endüstri
|742,30
|733,00
|1,27
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:31 - Kaynak: AA
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