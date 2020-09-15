Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 677,00 650,50 4,07 Alarko Holding 5,29 5,14 2,92 Sasa Polyester 16,21 15,80 2,59 Şok Marketler 12,64 12,33 2,51 Klimasan Klima 15,21 14,85 2,42 Eczacıbaşı İlaç 6,79 6,63 2,41 Migros Ticaret 39,26 38,34 2,40 Doğan Holding 2,20 2,15 2,33 Ford Otosan 88,25 86,50 2,02 Gübre Fabrik. 28,80 28,24 1,98 T.S.K.B. 1,11 1,09 1,83 Koza Altın 79,20 77,85 1,73 Mavi Giyim 41,08 40,42 1,63 Bagfaş 15,41 15,17 1,58 Bim Mağazalar 71,40 70,30 1,56 Turkcell 14,44 14,23 1,48 Alkim Kimya 13,95 13,75 1,45 Şekerbank 1,47 1,45 1,38 Arçelik 22,96 22,66 1,32 Ege Endüstri 742,30 733,00 1,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var

Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var

Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı

9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi

Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı

Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı

Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi

9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı

Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi

Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok

Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı