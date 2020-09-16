Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20nlük) 16.09.2020
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|727,10
|671,30
|8,31
|Sasa Polyester
|17,14
|16,27
|5,35
|Borusan Mannesmann
|13,56
|13,14
|3,20
|Ege Endüstri
|765,30
|744,00
|2,86
|Deva Holding
|19,92
|19,38
|2,79
|Koza Altın
|80,35
|79,15
|1,52
|Çimsa
|11,95
|11,78
|1,44
|Oyak Çimento
|8,07
|7,96
|1,38
|Çemtaş
|11,78
|11,62
|1,38
|Yataş
|8,20
|8,09
|1,36
|Aksa Enerji
|5,62
|5,55
|1,26
|Logo Yazılım
|91,25
|90,15
|1,22
|Bursa Çimento
|5,97
|5,90
|1,19
|Bim Mağazalar
|70,85
|70,10
|1,07
|MLP Sağlık
|17,50
|17,32
|1,04
|Tekfen Holding
|15,67
|15,51
|1,03
|Good-Year
|5,02
|4,97
|1,01
|Anadolu Grubu Holding
|17,37
|17,20
|0,99
|İpek Doğal Enerji
|12,19
|12,08
|0,91
|Eczacıbaşı İlaç
|6,95
|6,89
|0,87
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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