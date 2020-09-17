Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 16,02 15,45...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 16,02 15,45 3,69
Aksa Enerji 5,79 5,59 3,58
Net Holding 2,44 2,37 2,95
Karsan Otomotiv 3,02 2,94 2,72
Doğan Holding 2,25 2,21 1,81
Borusan Mannesmann 13,82 13,60 1,62
Halk GMYO 2,42 2,39 1,26
Ereğli Demir Çelik 9,21 9,10 1,21
Özak GMYO 3,87 3,83 1,04
Aksigorta 7,16 7,09 0,99
Pegasus 46,74 46,30 0,95
Mavi Giyim 38,66 38,30 0,94
Türkiye Sigorta 5,78 5,73 0,87
Tümosan Motor ve Traktör 7,57 7,51 0,80
Şekerbank 1,52 1,51 0,66
Ege Endüstri 760,00 755,00 0,66
Logo Yazılım 92,80 92,25 0,60
Alarko Holding 5,50 5,47 0,55
Çemtaş 12,05 11,99 0,50
GSD Holding 2,10 2,09 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Holding, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

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