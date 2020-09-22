Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 1,78 1,69 5,33 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş GMYO 1,78 1,69 5,33
Çimsa 12,43 12,08 2,90
Aksa 7,09 6,90 2,75
Migros Ticaret 40,06 39,16 2,30
Karel Elektronik 17,13 16,76 2,21
Bagfaş 16,14 15,80 2,15
Anadolu Efes 20,50 20,12 1,89
Şok Marketler 12,31 12,09 1,82
Çemtaş 12,64 12,42 1,77
Akçansa 12,87 12,65 1,74
Bizim Mağazaları 15,72 15,47 1,62
Kartonsan 670,50 662,00 1,28
Bim Mağazalar 69,65 68,80 1,24
Turkcell 14,87 14,69 1,23
Torunlar GMYO 3,62 3,58 1,12
Otokar 139,00 137,50 1,09
Alarko Holding 5,57 5,51 1,09
Netaş Telekomünikasyon 16,32 16,15 1,05
GSD Holding 2,03 2,01 1,00
Ege Endüstri 724,60 717,80 0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ticaret, Çimsa, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

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