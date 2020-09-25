Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|7,33
|7,01
|4,56
|Bagfaş
|16,61
|16,08
|3,30
|Çemtaş
|14,00
|13,60
|2,94
|Gözde Girişim
|5,74
|5,58
|2,87
|Kartonsan
|690,20
|671,00
|2,86
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,17
|2,11
|2,84
|Akbank
|5,18
|5,04
|2,78
|Karsan Otomotiv
|3,04
|2,96
|2,70
|Net Holding
|2,43
|2,37
|2,53
|İş Bankası (C)
|5,36
|5,23
|2,49
|Türkiye Sigorta
|5,80
|5,66
|2,47
|Bursa Çimento
|6,34
|6,19
|2,42
|Odaş Elektrik
|2,68
|2,62
|2,29
|Türk Telekom
|7,07
|6,92
|2,17
|Arçelik
|23,64
|23,14
|2,16
|Sabancı Holding
|8,02
|7,86
|2,04
|Vakıflar Bankası
|4,22
|4,14
|1,93
|Doğuş Otomotiv
|15,26
|14,99
|1,80
|Halkbank
|5,28
|5,19
|1,73
|Anadolu Grubu Holding
|18,51
|18,21
|1,65
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi