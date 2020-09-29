Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|16,50
|15,16
|8,84
|Çemtaş
|15,87
|15,16
|4,68
|Logo Yazılım
|99,55
|96,45
|3,21
|Kerevitaş Gıda
|5,80
|5,64
|2,84
|Selçuk Ecza Deposu
|8,47
|8,25
|2,67
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,90
|8,67
|2,65
|Tat Gıda
|11,21
|10,93
|2,56
|Kardemir (D)
|3,32
|3,24
|2,47
|Çimsa
|13,47
|13,15
|2,43
|Bursa Çimento
|6,50
|6,35
|2,36
|Alarko GMYO
|16,76
|16,38
|2,32
|Odaş Elektrik
|2,78
|2,72
|2,21
|Aksa Enerji
|6,11
|6,00
|1,83
|Doğan Holding
|2,36
|2,32
|1,72
|Net Holding
|2,39
|2,35
|1,70
|Klimasan Klima
|14,73
|14,49
|1,66
|Bizim Mağazaları
|16,16
|15,90
|1,64
|Akçansa
|13,30
|13,11
|1,45
|Netaş Telekomünikasyon
|17,59
|17,34
|1,44
|Coca Cola İçecek
|45,16
|44,52
|1,44
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:29 - Kaynak: AA
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