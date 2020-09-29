Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 16,50 15,16 8,84 Çemtaş 15,87 15,16 4,68 Logo Yazılım 99,55 96,45 3,21 Kerevitaş Gıda 5,80 5,64 2,84 Selçuk Ecza Deposu 8,47 8,25 2,67 İş Yatırım Menkul Değerler 8,90 8,67 2,65 Tat Gıda 11,21 10,93 2,56 Kardemir (D) 3,32 3,24 2,47 Çimsa 13,47 13,15 2,43 Bursa Çimento 6,50 6,35 2,36 Alarko GMYO 16,76 16,38 2,32 Odaş Elektrik 2,78 2,72 2,21 Aksa Enerji 6,11 6,00 1,83 Doğan Holding 2,36 2,32 1,72 Net Holding 2,39 2,35 1,70 Klimasan Klima 14,73 14,49 1,66 Bizim Mağazaları 16,16 15,90 1,64 Akçansa 13,30 13,11 1,45 Netaş Telekomünikasyon 17,59 17,34 1,44 Coca Cola İçecek 45,16 44,52 1,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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