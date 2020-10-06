Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|37,18
|35,04
|6,11
|Odaş Elektrik
|3,14
|3,02
|3,97
|Netaş Telekomünikasyon
|21,62
|20,86
|3,64
|Bagfaş
|19,54
|18,90
|3,39
|Pınar Süt
|22,70
|22,10
|2,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,36
|9,12
|2,63
|Anadolu Efes
|21,96
|21,40
|2,62
|Kerevitaş Gıda
|5,97
|5,82
|2,58
|Ege Endüstri
|747,00
|731,50
|2,12
|Vestel
|17,56
|17,24
|1,86
|Anadolu Grubu Holding
|20,14
|19,78
|1,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|28,12
|1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,77
|1,69
|Alarko Holding
|6,02
|5,92
|1,69
|Aksa Enerji
|6,73
|6,62
|1,66
|Zorlu Enerji
|2,65
|2,61
|1,53
|Logo Yazılım
|100,00
|98,50
|1,52
|İndeks Bilgisayar
|17,99
|17,73
|1,47
|Brisa
|13,31
|13,15
|1,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|11,98
|1,17
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:31 - Kaynak: AA
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