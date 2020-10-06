Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 37,18 35,04 6,11 Odaş Elektrik 3,14 3,02 3,97 Netaş Telekomünikasyon 21,62 20,86 3,64 Bagfaş 19,54 18,90 3,39 Pınar Süt 22,70 22,10 2,71 Tümosan Motor ve Traktör 9,36 9,12 2,63 Anadolu Efes 21,96 21,40 2,62 Kerevitaş Gıda 5,97 5,82 2,58 Ege Endüstri 747,00 731,50 2,12 Vestel 17,56 17,24 1,86 Anadolu Grubu Holding 20,14 19,78 1,82 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 28,12 1,71 Emlak Konut GMYO 1,80 1,77 1,69 Alarko Holding 6,02 5,92 1,69 Aksa Enerji 6,73 6,62 1,66 Zorlu Enerji 2,65 2,61 1,53 Logo Yazılım 100,00 98,50 1,52 İndeks Bilgisayar 17,99 17,73 1,47 Brisa 13,31 13,15 1,22 Kordsa Teknik Tekstil 12,12 11,98 1,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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