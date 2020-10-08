Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|9,24
|8,92
|3,59
|Kerevitaş Gıda
|6,17
|5,97
|3,35
|Tekfen Holding
|15,16
|14,82
|2,29
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,77
|2,12
|Gübre Fabrikaları
|37,40
|36,64
|2,07
|DO-CO
|327,60
|321,50
|1,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,08
|33,50
|1,73
|Hektaş
|13,75
|13,57
|1,33
|GSD Holding
|2,30
|2,27
|1,32
|Borusan Mannesmann
|15,93
|15,73
|1,27
|Tat Gıda
|11,44
|11,32
|1,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,66
|30,36
|0,99
|Çemtaş
|14,44
|14,30
|0,98
|Şişe Cam
|6,75
|6,69
|0,90
|Akiş GMYO
|3,43
|3,40
|0,88
|Halk GMYO
|2,37
|2,35
|0,85
|Anadolu Efes
|22,30
|22,12
|0,81
|Bursa Çimento
|6,74
|6,69
|0,75
|Albaraka Türk
|1,53
|1,52
|0,66
|Eczacıbaşı İlaç
|6,78
|6,75
|0,44
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi