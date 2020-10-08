Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 9,24 8,92 3,59 Kerevitaş Gıda 6,17 5,97 3,35 Tekfen Holding 15,16 14,82 2,29 Torunlar GMYO 3,85 3,77 2,12 Gübre Fabrikaları 37,40 36,64 2,07 DO-CO 327,60 321,50 1,90 ARD Bilişim Teknolojileri 34,08 33,50 1,73 Hektaş 13,75 13,57 1,33 GSD Holding 2,30 2,27 1,32 Borusan Mannesmann 15,93 15,73 1,27 Tat Gıda 11,44 11,32 1,06 Alcatel Lucent Teletaş 30,66 30,36 0,99 Çemtaş 14,44 14,30 0,98 Şişe Cam 6,75 6,69 0,90 Akiş GMYO 3,43 3,40 0,88 Halk GMYO 2,37 2,35 0,85 Anadolu Efes 22,30 22,12 0,81 Bursa Çimento 6,74 6,69 0,75 Albaraka Türk 1,53 1,52 0,66 Eczacıbaşı İlaç 6,78 6,75 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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