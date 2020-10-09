Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,06 6,56 7,62 Gözde Girişim 6,22 5,85 6,32 Tat Gıda 12,36 11,88 4,04 Tümosan Motor ve Traktör 9,53 9,20 3,59 Bagfaş 18,52 18,05 2,60 Özak GMYO 4,40 4,29 2,56 Otokar 144,90 141,50 2,40 MLP Sağlık 17,32 16,94 2,24 Brisa 13,05 12,77 2,19 Ford Otosan 84,65 82,90 2,11 Deva Holding 19,97 19,56 2,10 Doğan Holding 2,53 2,48 2,02 Karel Elektronik 19,17 18,80 1,97 T.S.K.B. 1,11 1,09 1,83 Pınar Süt 21,86 21,50 1,67 Vestel 17,59 17,33 1,50 Şişe Cam 6,89 6,79 1,47 Akbank 5,14 5,07 1,38 Yataş 8,92 8,80 1,36 Pınar Et ve Un 24,52 24,20 1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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