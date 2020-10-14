Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,17
|11,45
|6,29
|Coca Cola İçecek
|51,70
|49,30
|4,87
|Otokar
|150,00
|143,90
|4,24
|Yataş
|9,81
|9,45
|3,81
|T.S.K.B.
|1,18
|1,14
|3,51
|Mavi Giyim
|41,30
|39,94
|3,41
|Aksa Enerji
|6,83
|6,61
|3,33
|Gözde Girişim
|6,59
|6,38
|3,29
|Ege Endüstri
|799,00
|775,00
|3,10
|Tat Gıda
|12,69
|12,31
|3,09
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,76
|9,49
|2,85
|Zorlu Enerji
|2,85
|2,79
|2,15
|Aksa
|8,31
|8,14
|2,09
|Türk Traktör
|113,00
|110,70
|2,08
|Doğuş Otomotiv
|16,79
|16,45
|2,07
|Albaraka Türk
|1,59
|1,56
|1,92
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|12,51
|1,92
|Ülker Bisküvi
|24,44
|23,98
|1,92
|Alarko Holding
|6,13
|6,02
|1,83
|Akçansa
|14,58
|14,32
|1,82
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi