Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,54
|1,40
|10,00
|Kartonsan
|930,40
|845,90
|9,99
|Ege Endüstri
|925,00
|868,80
|6,47
|Deva Holding
|23,24
|22,24
|4,50
|Şekerbank
|2,07
|2,00
|3,50
|İş Finansal Kiralama
|4,19
|4,05
|3,46
|Halk GMYO
|2,74
|2,66
|3,01
|Karel Elektronik
|19,71
|19,15
|2,92
|Netaş Telekomünikasyon
|22,18
|21,58
|2,78
|Net Holding
|3,41
|3,32
|2,71
|Albaraka Türk
|1,77
|1,73
|2,31
|Bagfaş
|19,07
|18,66
|2,20
|Sabancı Holding
|8,95
|8,77
|2,05
|GSD Holding
|2,50
|2,45
|2,04
|İş GMYO
|2,13
|2,09
|1,91
|Şok Marketler
|12,93
|12,69
|1,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,10
|31,52
|1,84
|İndeks Bilgisayar
|17,75
|17,45
|1,72
|Torunlar GMYO
|4,21
|4,14
|1,69
|Çelebi
|78,95
|77,70
|1,61
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi