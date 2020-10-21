Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.023,40 930,40 10,00 Akiş GMYO 4,59 4,18 9,81 Türkiye Sınai Kalkınma Banksı 1,69 1,54 9,74 Ford Otosan 97,45 92,60 5,24 Tümosan Motor ve Traktör 11,61 11,25 3,20 Aksa 8,41 8,16 3,06 Hektaş 14,07 13,67 2,93 Doğuş Otomotiv 19,69 19,15 2,82 Özak GMYO 4,82 4,69 2,77 Gübre Fabrikaları 35,54 34,72 2,36 Gözde Girişim 6,84 6,69 2,24 İş Finansal Kiralama 4,27 4,18 2,15 Vakıflar Bankası 4,36 4,27 2,11 Emlak Konut GMYO 1,95 1,91 2,09 Borusan Mannesmann 16,36 16,04 2,00 Koza Altın 81,25 79,70 1,94 Aksa Enerji 6,83 6,70 1,94 İş Yatırım Menkul Değerler 10,43 10,26 1,66 GSD Holding 2,49 2,45 1,63 Zorlu Enerji 2,78 2,74 1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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