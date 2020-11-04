Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.223,00 1.111,90 9,99 Otokar 196,00 180,90 8,35 Çimsa 13,45 12,67 6,16 Gübre Fabrikaları 35,98 34,02 5,76 Doğuş Otomotiv 18,79 17,79 5,62 Bursa Çimento 6,78 6,46 4,95 İndeks Bilgisayar 16,97 16,21 4,69 Ford Otosan 112,40 107,40 4,66 Halkbank 5,10 4,89 4,29 MLP Sağlık 18,31 17,60 4,03 Çemtaş 13,89 13,36 3,97 Bizim Mağazaları 14,81 14,26 3,86 Net Holding 3,04 2,93 3,75 Vestel 17,47 16,84 3,74 Şok Marketler 11,73 11,36 3,26 Kardemir (D) 3,37 3,27 3,06 Karel Elektronik 16,95 16,45 3,04 Brisa 16,25 15,80 2,85 Aygaz 11,05 10,75 2,79 Gözde Girişim 6,26 6,10 2,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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