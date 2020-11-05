Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,78
|1,70
|4,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,86
|32,36
|4,64
|Borusan Mannesmann
|14,89
|14,27
|4,34
|Aksa
|8,76
|8,41
|4,16
|Gübre Fabrikaları
|36,44
|35,20
|3,52
|İndeks Bilgisayar
|17,34
|16,77
|3,40
|Netaş Telekomünikasyon
|21,92
|21,20
|3,40
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,14
|2,07
|3,38
|Bursa Çimento
|6,82
|6,60
|3,33
|Ülker Bisküvi
|21,80
|21,10
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|20,18
|19,56
|3,17
|Albaraka Türk
|1,69
|1,64
|3,05
|Enka İnşaat
|7,46
|7,24
|3,04
|Otokar
|204,50
|198,90
|2,82
|Arçelik
|27,46
|26,74
|2,69
|Odaş Elektrik
|3,39
|3,31
|2,42
|Vestel
|18,32
|17,89
|2,40
|Anadolu Grubu Holding
|18,94
|18,50
|2,38
|Halk GMYO
|2,60
|2,54
|2,36
|MLP Sağlık
|18,71
|18,28
|2,35
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi