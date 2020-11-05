Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,78 1,70 4,71 Alcatel Lucent Teletaş 33,86 32,36 4,64 Borusan Mannesmann 14,89 14,27 4,34 Aksa 8,76 8,41 4,16 Gübre Fabrikaları 36,44 35,20 3,52 İndeks Bilgisayar 17,34 16,77 3,40 Netaş Telekomünikasyon 21,92 21,20 3,40 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,14 2,07 3,38 Bursa Çimento 6,82 6,60 3,33 Ülker Bisküvi 21,80 21,10 3,32 Doğuş Otomotiv 20,18 19,56 3,17 Albaraka Türk 1,69 1,64 3,05 Enka İnşaat 7,46 7,24 3,04 Otokar 204,50 198,90 2,82 Arçelik 27,46 26,74 2,69 Odaş Elektrik 3,39 3,31 2,42 Vestel 18,32 17,89 2,40 Anadolu Grubu Holding 18,94 18,50 2,38 Halk GMYO 2,60 2,54 2,36 MLP Sağlık 18,71 18,28 2,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı

İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar

Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar

İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı