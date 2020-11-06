Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|128,80
|124,00
|3,87
|Aksa Enerji
|7,26
|6,99
|3,86
|Coca Cola İçecek
|52,30
|50,40
|3,77
|Tat Gıda
|11,07
|10,67
|3,75
|Kerevitaş Gıda
|6,68
|6,47
|3,25
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,61
|3,07
|Otokar
|203,60
|198,00
|2,83
|İpek Doğal Enerji
|11,73
|11,41
|2,80
|Şekerbank
|1,87
|1,82
|2,75
|Borusan Mannesmann
|15,39
|14,98
|2,74
|Koç Holding
|15,60
|15,20
|2,63
|Kardemir (D)
|3,39
|3,32
|2,11
|Pınar Süt
|20,36
|19,94
|2,11
|Vestel
|18,85
|18,47
|2,06
|Pınar Et ve Un
|24,44
|23,96
|2,00
|Çelebi
|75,45
|74,00
|1,96
|Alarko GMYO
|17,68
|17,35
|1,90
|Turkcell
|16,10
|15,80
|1,90
|Eczacıbaşı İlaç
|7,21
|7,08
|1,84
|İş Yatırım Menkul Değerler
|11,10
|10,90
|1,83
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi