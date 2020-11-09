Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 18,12 16,65 8,83 Ege Endüstri 1.318,90 1.220,40 8,07 Vestel 20,62 19,19 7,45 Good-Year 7,27 6,81 6,75 Deva Holding 24,82 23,40 6,07 Ford Otosan 124,40 118,00 5,42 İş Bankası (C) 5,72 5,44 5,15 Garanti Bankası 7,33 6,98 5,01 Akbank 5,24 5,02 4,38 Aksa 9,39 9,01 4,22 Çemtaş 15,07 14,55 3,57 Albaraka Türk 1,75 1,69 3,55 Yapı ve Kredi Bankası 2,41 2,33 3,43 Oyak Çimento 7,90 7,65 3,27 Ereğli Demir Çelik 10,93 10,59 3,21 Doğuş Otomotiv 21,32 20,66 3,19 Tümosan Motor ve Traktör 10,87 10,54 3,13 Migros Ticaret 39,94 38,74 3,10 Vakıflar Bankası 4,12 4,00 3,00 İndeks Bilgisayar 18,83 18,29 2,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim

Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak

Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak

Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek

Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu