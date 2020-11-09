Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|18,12
|16,65
|8,83
|Ege Endüstri
|1.318,90
|1.220,40
|8,07
|Vestel
|20,62
|19,19
|7,45
|Good-Year
|7,27
|6,81
|6,75
|Deva Holding
|24,82
|23,40
|6,07
|Ford Otosan
|124,40
|118,00
|5,42
|İş Bankası (C)
|5,72
|5,44
|5,15
|Garanti Bankası
|7,33
|6,98
|5,01
|Akbank
|5,24
|5,02
|4,38
|Aksa
|9,39
|9,01
|4,22
|Çemtaş
|15,07
|14,55
|3,57
|Albaraka Türk
|1,75
|1,69
|3,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,41
|2,33
|3,43
|Oyak Çimento
|7,90
|7,65
|3,27
|Ereğli Demir Çelik
|10,93
|10,59
|3,21
|Doğuş Otomotiv
|21,32
|20,66
|3,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,87
|10,54
|3,13
|Migros Ticaret
|39,94
|38,74
|3,10
|Vakıflar Bankası
|4,12
|4,00
|3,00
|İndeks Bilgisayar
|18,83
|18,29
|2,95
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi