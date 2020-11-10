Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|23,86
|21,70
|9,95
|DO-CO
|363,20
|337,70
|7,55
|Pegasus
|52,15
|48,58
|7,35
|Türk Hava Yolları
|11,37
|10,68
|6,46
|TAV Havalimanları
|16,97
|15,95
|6,39
|Good-Year
|7,93
|7,49
|5,87
|Brisa
|19,38
|18,31
|5,84
|İş Yatırım Menkul Değerler
|11,97
|11,47
|4,36
|Ege Endüstri
|1.400,00
|1.342,40
|4,29
|Çelebi
|85,80
|82,70
|3,75
|Kardemir (D)
|3,59
|3,48
|3,16
|Yataş
|9,95
|9,67
|2,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,78
|12,44
|2,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,04
|10,76
|2,60
|Mavi Giyim
|42,86
|41,80
|2,54
|Vestel
|20,60
|20,10
|2,49
|İskenderun Demir Çelik
|8,14
|7,96
|2,26
|Aksa Enerji
|7,20
|7,05
|2,13
|MLP Sağlık
|17,32
|16,97
|2,06
|Torunlar GMYO
|3,69
|3,62
|1,93
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi