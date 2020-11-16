Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 2.359,50 2.145,00 10,00 Doğuş Otomotiv 31,60 29,02 8,89 MLP Sağlık 19,38 18,15 6,78 Bursa Çimento 8,28 7,76 6,70 Ford Otosan 122,50 116,60 5,06 ARD Bilişim Teknolojileri 36,82 35,16 4,72 Kerevitaş Gıda 6,92 6,62 4,53 Çelebi 84,15 81,00 3,89 Ege Endüstri 1.345,00 1.300,00 3,46 Tofaş Oto Fabrikası 27,72 26,80 3,43 DO-CO 368,50 356,50 3,37 Tat Gıda 11,40 11,05 3,17 Yataş 11,01 10,68 3,09 Bizim Mağazaları 15,62 15,18 2,90 Şok Marketler 11,86 11,53 2,86 Borusan Mannesmann 15,20 14,78 2,84 Çimsa 15,30 14,88 2,82 Net Holding 3,31 3,23 2,48 Türk Traktör 133,00 129,90 2,39 Arçelik 28,48 27,84 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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