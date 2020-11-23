Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 50,25 45,72 9,91 Halk GMYO 2,90 2,64 9,85 Kartonsan 2.940,40 2.724,50 7,92 Ege Endüstri 1.521,90 1.415,50 7,52 Bursa Çimento 10,12 9,44 7,20 Bagfaş 20,18 18,97 6,38 Emlak Konut GMYO 2,05 1,93 6,22 İş GMYO 2,11 2,00 5,50 Akiş GMYO 3,85 3,67 4,90 Otokar 213,10 204,10 4,41 Tekfen Holding 15,46 14,91 3,69 Torunlar GMYO 3,73 3,60 3,61 Alarko GMYO 17,66 17,05 3,58 Özak GMYO 4,39 4,24 3,54 Ülker Bisküvi 23,16 22,50 2,93 Borusan Mannesmann 16,14 15,70 2,80 Türk Traktör 148,30 144,30 2,77 Hektaş 13,46 13,10 2,75 Şişe Cam 7,18 7,02 2,28 Kordsa Teknik Tekstil 13,07 12,78 2,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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