Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.703,50 1.557,00 9,41 Brisa 18,75 17,81 5,28 DO-CO 455,20 436,00 4,40 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,48 2,38 4,20 Net Holding 3,36 3,23 4,02 Tofaş Oto Fabrikası 30,46 29,30 3,96 Otokar 223,40 215,10 3,86 Yapı ve Kredi Bankası 3,04 2,94 3,40 Good-Year 7,71 7,47 3,21 Yataş 11,70 11,36 2,99 Emlak Konut GMYO 2,14 2,08 2,88 Odaş Elektrik 3,63 3,53 2,83 Ford Otosan 122,30 119,00 2,77 Çelebi 87,25 84,90 2,77 Enerjisa Enerji 10,31 10,04 2,69 Tekfen Holding 15,55 15,15 2,64 Mavi Giyim 48,52 47,28 2,62 Pegasus 57,10 55,75 2,42 Halk GMYO 2,97 2,90 2,41 Türk Hava Yolları 12,02 11,74 2,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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