Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.703,50
|1.557,00
|9,41
|Brisa
|18,75
|17,81
|5,28
|DO-CO
|455,20
|436,00
|4,40
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,48
|2,38
|4,20
|Net Holding
|3,36
|3,23
|4,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,46
|29,30
|3,96
|Otokar
|223,40
|215,10
|3,86
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,04
|2,94
|3,40
|Good-Year
|7,71
|7,47
|3,21
|Yataş
|11,70
|11,36
|2,99
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,08
|2,88
|Odaş Elektrik
|3,63
|3,53
|2,83
|Ford Otosan
|122,30
|119,00
|2,77
|Çelebi
|87,25
|84,90
|2,77
|Enerjisa Enerji
|10,31
|10,04
|2,69
|Tekfen Holding
|15,55
|15,15
|2,64
|Mavi Giyim
|48,52
|47,28
|2,62
|Pegasus
|57,10
|55,75
|2,42
|Halk GMYO
|2,97
|2,90
|2,41
|Türk Hava Yolları
|12,02
|11,74
|2,39
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi