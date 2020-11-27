Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|20,88
|21,56
|-3,15
|Otokar
|232,70
|240,00
|-3,04
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,59
|2,67
|-3,00
|Odaş Elektrik
|3,54
|3,63
|-2,48
|Ege Endüstri
|1.636,00
|1.675,40
|-2,35
|TAV Havalimanları
|19,85
|20,32
|-2,31
|Çelebi
|95,00
|97,20
|-2,26
|Net Holding
|3,28
|3,34
|-1,80
|Gübre Fabrikaları
|50,80
|51,55
|-1,45
|GSD Holding
|2,31
|2,34
|-1,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|28,30
|-1,20
|DO-CO
|464,60
|470,10
|-1,17
|Pegasus
|63,00
|63,70
|-1,10
|Hektaş
|13,06
|13,20
|-1,06
|Sasa Polyester
|17,20
|17,38
|-1,04
|Anadolu Efes
|23,06
|23,28
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|28,28
|28,54
|-0,91
|Tekfen Holding
|15,32
|15,46
|-0,91
|Ford Otosan
|123,50
|124,60
|-0,88
|Türk Hava Yolları
|12,10
|12,20
|-0,82
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi