Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 20,88 21,56 -3,15 Otokar 232,70 240,00 -3,04 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,59 2,67 -3,00 Odaş Elektrik 3,54 3,63 -2,48 Ege Endüstri 1.636,00 1.675,40 -2,35 TAV Havalimanları 19,85 20,32 -2,31 Çelebi 95,00 97,20 -2,26 Net Holding 3,28 3,34 -1,80 Gübre Fabrikaları 50,80 51,55 -1,45 GSD Holding 2,31 2,34 -1,28 Alcatel Lucent Teletaş 27,96 28,30 -1,20 DO-CO 464,60 470,10 -1,17 Pegasus 63,00 63,70 -1,10 Hektaş 13,06 13,20 -1,06 Sasa Polyester 17,20 17,38 -1,04 Anadolu Efes 23,06 23,28 -0,95 Doğuş Otomotiv 28,28 28,54 -0,91 Tekfen Holding 15,32 15,46 -0,91 Ford Otosan 123,50 124,60 -0,88 Türk Hava Yolları 12,10 12,20 -0,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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