Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 11,74 10,68 9,93 Logo Yazılım 117,50 108,90 7,90 Vestel 20,86 20,00 4,30 Yataş 12,18 11,80 3,22 Alarko GMYO 18,62 18,11 2,82 Petkim 4,22 4,13 2,18 Aksa Enerji 7,18 7,04 1,99 Anadolu Grubu Holding 21,88 21,52 1,67 Arçelik 28,96 28,58 1,33 MLP Sağlık 19,65 19,40 1,29 Deva Holding 24,32 24,02 1,25 Çemtaş 15,99 15,81 1,14 Gözde Girişim 6,52 6,45 1,09 Garanti Bankası 9,44 9,34 1,07 Tüpraş 94,70 93,70 1,07 İş GMYO 2,12 2,10 0,95 İş Bankası (C) 6,86 6,80 0,88 Enerjisa Enerji 10,54 10,45 0,86 Kordsa Teknik Tekstil 14,48 14,36 0,84 Torunlar GMYO 3,80 3,77 0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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