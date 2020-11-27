Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|11,74
|10,68
|9,93
|Logo Yazılım
|117,50
|108,90
|7,90
|Vestel
|20,86
|20,00
|4,30
|Yataş
|12,18
|11,80
|3,22
|Alarko GMYO
|18,62
|18,11
|2,82
|Petkim
|4,22
|4,13
|2,18
|Aksa Enerji
|7,18
|7,04
|1,99
|Anadolu Grubu Holding
|21,88
|21,52
|1,67
|Arçelik
|28,96
|28,58
|1,33
|MLP Sağlık
|19,65
|19,40
|1,29
|Deva Holding
|24,32
|24,02
|1,25
|Çemtaş
|15,99
|15,81
|1,14
|Gözde Girişim
|6,52
|6,45
|1,09
|Garanti Bankası
|9,44
|9,34
|1,07
|Tüpraş
|94,70
|93,70
|1,07
|İş GMYO
|2,12
|2,10
|0,95
|İş Bankası (C)
|6,86
|6,80
|0,88
|Enerjisa Enerji
|10,54
|10,45
|0,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,48
|14,36
|0,84
|Torunlar GMYO
|3,80
|3,77
|0,80
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi