Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|19,44
|17,68
|9,95
|Selçuk Ecza Deposu
|14,94
|13,79
|8,34
|Ege Endüstri
|1.796,00
|1.663,20
|7,98
|Otokar
|252,40
|238,50
|5,83
|Kartonsan
|2.988,70
|2.833,00
|5,50
|Ford Otosan
|119,80
|114,90
|4,26
|Alarko Holding
|6,74
|6,50
|3,69
|Mavi Giyim
|49,14
|47,40
|3,67
|İndeks Bilgisayar
|16,61
|16,11
|3,10
|Akçansa
|16,22
|15,74
|3,05
|Ereğli Demir Çelik
|11,60
|11,30
|2,65
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|11,84
|2,36
|Aksa Enerji
|7,38
|7,21
|2,36
|Netaş Telekomünikasyon
|20,54
|20,10
|2,19
|Bagfaş
|20,28
|19,86
|2,11
|Koza Madencilik
|13,22
|12,95
|2,08
|Kardemir (D)
|5,04
|4,94
|2,02
|Koza Altın
|77,35
|76,00
|1,78
|Çimsa
|15,97
|15,70
|1,72
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,68
|29,18
|1,71
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi