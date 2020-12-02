Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 19,44 17,68 9,95 Selçuk Ecza Deposu 14,94 13,79 8,34 Ege Endüstri 1.796,00 1.663,20 7,98 Otokar 252,40 238,50 5,83 Kartonsan 2.988,70 2.833,00 5,50 Ford Otosan 119,80 114,90 4,26 Alarko Holding 6,74 6,50 3,69 Mavi Giyim 49,14 47,40 3,67 İndeks Bilgisayar 16,61 16,11 3,10 Akçansa 16,22 15,74 3,05 Ereğli Demir Çelik 11,60 11,30 2,65 İpek Doğal Enerji 12,12 11,84 2,36 Aksa Enerji 7,38 7,21 2,36 Netaş Telekomünikasyon 20,54 20,10 2,19 Bagfaş 20,28 19,86 2,11 Koza Madencilik 13,22 12,95 2,08 Kardemir (D) 5,04 4,94 2,02 Koza Altın 77,35 76,00 1,78 Çimsa 15,97 15,70 1,72 Tofaş Oto Fabrikası 29,68 29,18 1,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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