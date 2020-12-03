Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 16,67 15,16 9,96 Halk GMYO 3,23 2,99 8,03 Karel Elektronik 20,04 19,44 3,09 Alkim Kimya 14,41 14,02 2,78 Anadolu Efes 22,42 21,86 2,56 Bizim Mağazaları 16,50 16,10 2,48 Özak GMYO 4,50 4,40 2,27 Çimsa 16,00 15,65 2,24 Aksigorta 7,90 7,73 2,20 Pegasus 64,80 63,55 1,97 Akiş GMYO 3,64 3,57 1,96 Türkiye Sigorta 6,11 6,01 1,66 İş GMYO 2,16 2,13 1,41 TAV Havalimanları 20,28 20,00 1,40 GSD Holding 2,32 2,29 1,31 Çelebi 98,85 97,60 1,28 Petkim 4,28 4,23 1,18 Hektaş 13,15 13,00 1,15 Doğan Holding 2,65 2,62 1,15 Alarko Holding 6,82 6,75 1,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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