Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 124,10 115,30 7,63 Selçuk Ecza Deposu 17,79 16,67 6,72 Karel Elektronik 20,32 19,36 4,96 Akiş GMYO 3,78 3,65 3,56 Doğuş Otomotiv 28,10 27,16 3,46 MLP Sağlık 20,06 19,40 3,40 Türk Telekom 7,85 7,66 2,48 Tofaş Oto Fabrikası 29,80 29,18 2,12 Deva Holding 24,28 23,78 2,10 Netaş Telekomünikasyon 21,30 20,90 1,91 DO-CO 510,50 501,50 1,79 Petkim 4,33 4,26 1,64 Pınar Süt 22,60 22,30 1,35 Alarko GMYO 20,14 19,88 1,31 Pegasus 64,00 63,20 1,27 Alcatel Lucent Teletaş 28,86 28,50 1,26 Türk Traktör 141,50 140,20 0,93 Halk GMYO 3,31 3,28 0,91 Tüpraş 93,10 92,30 0,87 Eczacıbaşı İlaç 7,11 7,05 0,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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