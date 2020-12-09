Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 29,60 28,08 5,41 Halk GMYO 3,26 3,13 4,15 Selçuk Ecza Deposu 18,87 18,16 3,91 Özak GMYO 5,09 4,92 3,46 Karel Elektronik 20,22 19,58 3,27 Deva Holding 24,42 23,78 2,69 Arçelik 28,56 27,92 2,29 Sasa Polyester 20,68 20,22 2,27 Odaş Elektrik 3,62 3,55 1,97 Netaş Telekomünikasyon 20,50 20,12 1,89 Alarko GMYO 20,16 19,79 1,87 Tofaş Oto Fabrikası 31,40 30,86 1,75 Vestel 20,48 20,16 1,59 Anadolu Efes 22,54 22,20 1,53 Emlak Konut GMYO 2,08 2,05 1,46 Yapı ve Kredi Bankası 2,89 2,85 1,40 Garanti Bankası 9,06 8,94 1,34 Tümosan Motor ve Traktör 11,00 10,86 1,29 Mavi Giyim 49,20 48,58 1,28 Yataş 13,20 13,04 1,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur

Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti

Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada

İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek

Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi

Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek

Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş