Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 17,30 17,98 -3,78 Doğan Holding 3,06 3,12 -1,92 Gözde Girişim 7,02 7,12 -1,40 Albaraka Türk 1,67 1,69 -1,18 İş Yatırım Menkul Değerler 14,16 14,32 -1,12 DO-CO 502,00 507,00 -0,99 Arçelik 29,60 29,88 -0,94 Çelebi 93,40 94,20 -0,85 MLP Sağlık 19,14 19,30 -0,83 Akiş GMYO 3,73 3,76 -0,80 Türk Telekom 7,85 7,91 -0,76 Logo Yazılım 105,60 106,40 -0,75 Aksigorta 8,04 8,10 -0,74 Alarko Holding 6,89 6,94 -0,72 Bursa Çimento 8,86 8,92 -0,67 Karel Elektronik 20,08 20,20 -0,59 Deva Holding 24,26 24,40 -0,57 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,83 1,84 -0,54 TAV Havalimanları 20,48 20,58 -0,49 Bizim Mağazaları 15,55 15,61 -0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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