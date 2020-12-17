Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 29,76 30,24 -1,59 Özak GMYO 5,16 5,24 -1,53 Coca Cola İçecek 62,65 63,55 -1,42 Doğan Holding 3,11 3,15 -1,27 Aksigorta 8,57 8,64 -0,81 Tofaş Oto Fabrikası 32,26 32,46 -0,62 Odaş Elektrik 4,04 4,06 -0,49 Alkim Kimya 14,25 14,32 -0,49 Selçuk Ecza Deposu 15,02 15,08 -0,40 Türk Traktör 163,70 164,20 -0,30 Brisa 19,78 19,84 -0,30 Anadolu Grubu Holding 24,34 24,40 -0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı

Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı

Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor

Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın

11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi

Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor

İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı