Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 3.129,80 3.340,70 -6,31 Albaraka Türk 1,99 2,03 -1,97 Ereğli Demir Çelik 14,07 14,34 -1,88 Selçuk Ecza Deposu 14,46 14,72 -1,77 Tümosan Motor ve Traktör 14,53 14,72 -1,29 Kardemir (D) 5,28 5,34 -1,12 Aksa 12,05 12,18 -1,07 Türk Traktör 159,30 161,00 -1,06 Odaş Elektrik 3,89 3,93 -1,02 Arçelik 29,48 29,78 -1,01 Aygaz 14,44 14,58 -0,96 Tüpraş 107,10 108,00 -0,83 Türk Telekom 8,34 8,41 -0,83 Gözde Girişim 7,35 7,41 -0,81 Türkiye Sigorta 6,39 6,44 -0,78 İş Yatırım Menkul Değerler 15,58 15,68 -0,64 İpek Doğal Enerji 12,57 12,65 -0,63 Good-Year 7,79 7,83 -0,51 Bim Mağazalar 70,80 71,15 -0,49 Logo Yazılım 121,40 122,00 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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