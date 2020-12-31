Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|654,10
|613,10
|6,69
|Karel Elektronik
|23,42
|22,12
|5,88
|İndeks Bilgisayar
|18,94
|18,06
|4,87
|Çemtaş
|16,39
|15,80
|3,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,28
|45,84
|3,14
|Ege Endüstri
|1.771,90
|1.723,50
|2,81
|Good-Year
|8,12
|7,92
|2,53
|Gübre Fabrikaları
|86,00
|84,05
|2,32
|Bursa Çimento
|12,27
|12,06
|1,74
|Netaş Telekomünikasyon
|28,30
|27,82
|1,73
|Tat Gıda
|11,96
|11,80
|1,36
|Logo Yazılım
|126,50
|125,00
|1,20
|Net Holding
|3,46
|3,42
|1,17
|Ülker Bisküvi
|23,40
|23,14
|1,12
|Alkim Kimya
|14,69
|14,55
|0,96
|Brisa
|20,00
|19,81
|0,96
|Yataş
|13,80
|13,68
|0,88
|Aksa Enerji
|7,33
|7,27
|0,83
|Pegasus
|75,15
|74,55
|0,80
|GSD Holding
|2,53
|2,51
|0,80
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi