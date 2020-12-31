Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) DO-CO 654,10 613,10 6,69 Karel Elektronik 23,42 22,12 5,88 İndeks Bilgisayar 18,94 18,06 4,87 Çemtaş 16,39 15,80 3,73 ARD Bilişim Teknolojileri 47,28 45,84 3,14 Ege Endüstri 1.771,90 1.723,50 2,81 Good-Year 8,12 7,92 2,53 Gübre Fabrikaları 86,00 84,05 2,32 Bursa Çimento 12,27 12,06 1,74 Netaş Telekomünikasyon 28,30 27,82 1,73 Tat Gıda 11,96 11,80 1,36 Logo Yazılım 126,50 125,00 1,20 Net Holding 3,46 3,42 1,17 Ülker Bisküvi 23,40 23,14 1,12 Alkim Kimya 14,69 14,55 0,96 Brisa 20,00 19,81 0,96 Yataş 13,80 13,68 0,88 Aksa Enerji 7,33 7,27 0,83 Pegasus 75,15 74,55 0,80 GSD Holding 2,53 2,51 0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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