Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 91,10 95,55 -4,66 Gübre Fabrikaları 83,15 86,05 -3,37 Doğuş Otomotiv 28,18 28,74 -1,95 Selçuk Ecza Deposu 13,41 13,65 -1,76 Aksa 14,34 14,59 -1,71 Konya Çimento 1.121,50 1.130,00 -0,75 Yataş 14,37 14,45 -0,55 Netaş Telekomünikasyon 27,94 28,08 -0,50 İskenderun Demir Çelik 10,09 10,11 -0,20 TAV Havalimanları 21,26 21,30 -0,19 Pegasus 74,55 74,60 -0,07 Ereğli Demir Çelik 14,92 14,93 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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