Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 22,48 20,44 9,98 Çimsa 24,06 22,14 8,67 GSD Holding 2,50 2,32 7,76 Odaş Elektrik 4,08 3,79 7,65 Koza Altın 124,00 115,40 7,45 Ford Otosan 152,70 143,90 6,12 Karsan Otomotiv 5,52 5,21 5,95 Koza Madencilik 16,26 15,45 5,24 İpek Doğal Enerji 13,20 12,70 3,94 Selçuk Ecza Deposu 13,25 12,79 3,60 Otokar 405,30 392,00 3,39 Halk GMYO 4,12 3,99 3,26 Anadolu Grubu Holding 27,98 27,22 2,79 Çemtaş 16,94 16,50 2,67 Tofaş Oto. Fab. 37,10 36,20 2,49 Akçansa 18,99 18,53 2,48 İndeks Bilgisayar 19,90 19,42 2,47 Torunlar GMYO 3,88 3,79 2,37 Enerjisa Enerji 12,10 11,82 2,37 Şok Marketler 13,57 13,26 2,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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