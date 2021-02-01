Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|22,48
|20,44
|9,98
|Çimsa
|24,06
|22,14
|8,67
|GSD Holding
|2,50
|2,32
|7,76
|Odaş Elektrik
|4,08
|3,79
|7,65
|Koza Altın
|124,00
|115,40
|7,45
|Ford Otosan
|152,70
|143,90
|6,12
|Karsan Otomotiv
|5,52
|5,21
|5,95
|Koza Madencilik
|16,26
|15,45
|5,24
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|12,70
|3,94
|Selçuk Ecza Deposu
|13,25
|12,79
|3,60
|Otokar
|405,30
|392,00
|3,39
|Halk GMYO
|4,12
|3,99
|3,26
|Anadolu Grubu Holding
|27,98
|27,22
|2,79
|Çemtaş
|16,94
|16,50
|2,67
|Tofaş Oto. Fab.
|37,10
|36,20
|2,49
|Akçansa
|18,99
|18,53
|2,48
|İndeks Bilgisayar
|19,90
|19,42
|2,47
|Torunlar GMYO
|3,88
|3,79
|2,37
|Enerjisa Enerji
|12,10
|11,82
|2,37
|Şok Marketler
|13,57
|13,26
|2,34
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi