Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 24,72 22,48 9,96 Verusa Holding 59,65 54,25 9,95 Borusan Mannesmann 34,34 32,02 7,25 Deva Holding 30,14 28,26 6,65 Eczacıbaşı İlaç 8,56 8,08 5,94 Bursa Çimento 12,34 11,79 4,66 Çimsa 25,32 24,34 4,03 MLP Sağlık 23,92 23,06 3,73 Tat Gıda 11,36 11,00 3,27 Netaş Telekom. 30,48 29,52 3,25 Akçansa 19,46 18,85 3,24 Anadolu Grubu Holding 29,02 28,12 3,20 Ford Otosan 162,90 158,20 2,97 Arçelik 34,30 33,40 2,69 Gözde Girişim 7,02 6,84 2,63 Brisa 24,86 24,24 2,56 İndeks Bilgisayar 20,92 20,40 2,55 Alcatel Lucent Teletaş 29,56 28,84 2,50 Doğuş Otomotiv 34,76 33,94 2,42 Karsan Otomotiv 5,53 5,40 2,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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