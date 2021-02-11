Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 13,14 13,57 -3,17 Migros Ticaret 44,88 46,00 -2,43 Bizim Mağazaları 16,34 16,65 -1,86 Aksa Enerji 11,44 11,63 -1,63 Halk GMYO 3,63 3,69 -1,63 Şekerbank 1,45 1,47 -1,36 Borusan Mannesmann 32,98 33,40 -1,26 Akçansa 20,46 20,72 -1,25 Kartonsan 82,90 83,95 -1,25 Garanti Bankası 10,06 10,18 -1,18 Anadolu Grubu Holding 29,18 29,52 -1,15 Emlak Konut GMYO 2,60 2,63 -1,14 Bim Mağazalar 70,60 71,25 -0,91 Coca Cola İçecek 75,60 76,25 -0,85 Deva Holding 30,76 31,00 -0,77 Torunlar GMYO 4,01 4,04 -0,74 GSD Holding 2,72 2,74 -0,73 Kordsa Teknik Tekstil 22,66 22,82 -0,70 İhlas Gayrimenkul 1,42 1,43 -0,70 Netaş Telekomünikasyon 33,04 33,24 -0,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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