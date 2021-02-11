Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|13,14
|13,57
|-3,17
|Migros Ticaret
|44,88
|46,00
|-2,43
|Bizim Mağazaları
|16,34
|16,65
|-1,86
|Aksa Enerji
|11,44
|11,63
|-1,63
|Halk GMYO
|3,63
|3,69
|-1,63
|Şekerbank
|1,45
|1,47
|-1,36
|Borusan Mannesmann
|32,98
|33,40
|-1,26
|Akçansa
|20,46
|20,72
|-1,25
|Kartonsan
|82,90
|83,95
|-1,25
|Garanti Bankası
|10,06
|10,18
|-1,18
|Anadolu Grubu Holding
|29,18
|29,52
|-1,15
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|2,63
|-1,14
|Bim Mağazalar
|70,60
|71,25
|-0,91
|Coca Cola İçecek
|75,60
|76,25
|-0,85
|Deva Holding
|30,76
|31,00
|-0,77
|Torunlar GMYO
|4,01
|4,04
|-0,74
|GSD Holding
|2,72
|2,74
|-0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,66
|22,82
|-0,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|1,43
|-0,70
|Netaş Telekomünikasyon
|33,04
|33,24
|-0,60
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi