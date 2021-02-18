Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 69,35 71,00 -2,32 Coca Cola İçecek 77,45 78,87 -1,80 Çimsa 23,34 23,70 -1,52 MLP Sağlık 23,90 24,24 -1,40 İndeks Bilgisayar 20,44 20,70 -1,26 Halk GMYO 3,65 3,69 -1,08 Türkiye Sigorta 7,42 7,50 -1,07 Anadolu Grubu Holding 30,18 30,50 -1,05 Karsan Otomotiv 5,22 5,27 -0,95 Konya Çimento 1.439,00 1.452,00 -0,90 Aksa Enerji 11,23 11,33 -0,88 Net Holding 4,51 4,55 -0,88 Bursa Çimento 4,63 4,67 -0,86 Şekerbank 1,48 1,49 -0,67 Vakıflar Bankası 4,50 4,53 -0,66 Migros Ticaret 44,20 44,46 -0,58 Borusan Mannesmann 31,00 31,18 -0,58 Anadolu Efes 25,06 25,16 -0,40 Ege Endüstri 1.661,30 1.667,20 -0,35 Akçansa 19,79 19,86 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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