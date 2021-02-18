Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|69,35
|71,00
|-2,32
|Coca Cola İçecek
|77,45
|78,87
|-1,80
|Çimsa
|23,34
|23,70
|-1,52
|MLP Sağlık
|23,90
|24,24
|-1,40
|İndeks Bilgisayar
|20,44
|20,70
|-1,26
|Halk GMYO
|3,65
|3,69
|-1,08
|Türkiye Sigorta
|7,42
|7,50
|-1,07
|Anadolu Grubu Holding
|30,18
|30,50
|-1,05
|Karsan Otomotiv
|5,22
|5,27
|-0,95
|Konya Çimento
|1.439,00
|1.452,00
|-0,90
|Aksa Enerji
|11,23
|11,33
|-0,88
|Net Holding
|4,51
|4,55
|-0,88
|Bursa Çimento
|4,63
|4,67
|-0,86
|Şekerbank
|1,48
|1,49
|-0,67
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,53
|-0,66
|Migros Ticaret
|44,20
|44,46
|-0,58
|Borusan Mannesmann
|31,00
|31,18
|-0,58
|Anadolu Efes
|25,06
|25,16
|-0,40
|Ege Endüstri
|1.661,30
|1.667,20
|-0,35
|Akçansa
|19,79
|19,86
|-0,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi