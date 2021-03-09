Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 25,14 25,94 -3,08 İndeks Bilgisayar 33,02 34,00 -2,88 Vestel 29,82 30,36 -1,78 Yataş 16,68 16,97 -1,71 İş Yatırım Menkul Değerler 19,82 20,10 -1,39 Net Holding 5,08 5,13 -0,97 Akçansa 19,18 19,35 -0,88 Verusa Holding 59,75 60,15 -0,67 Ford Otosan 176,80 177,80 -0,56 Alcatel Lucent Teletaş 40,78 41,00 -0,54 Koza Altın 132,10 132,80 -0,53 Petkim 6,20 6,23 -0,48 Tofaş Oto Fabrikası 37,84 38,00 -0,42 Türk Traktör 218,00 218,70 -0,32 Doğan Holding 3,42 3,43 -0,29 Odaş Elektrik 3,90 3,91 -0,26 İskenderun Demir Çelik 12,47 12,50 -0,24 Karsan Otomotiv 4,36 4,37 -0,23 İpek Doğal Enerji 13,63 13,66 -0,22 Ege Endüstri 1.506,00 1.507,20 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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