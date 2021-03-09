Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|25,14
|25,94
|-3,08
|İndeks Bilgisayar
|33,02
|34,00
|-2,88
|Vestel
|29,82
|30,36
|-1,78
|Yataş
|16,68
|16,97
|-1,71
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,82
|20,10
|-1,39
|Net Holding
|5,08
|5,13
|-0,97
|Akçansa
|19,18
|19,35
|-0,88
|Verusa Holding
|59,75
|60,15
|-0,67
|Ford Otosan
|176,80
|177,80
|-0,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,78
|41,00
|-0,54
|Koza Altın
|132,10
|132,80
|-0,53
|Petkim
|6,20
|6,23
|-0,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,84
|38,00
|-0,42
|Türk Traktör
|218,00
|218,70
|-0,32
|Doğan Holding
|3,42
|3,43
|-0,29
|Odaş Elektrik
|3,90
|3,91
|-0,26
|İskenderun Demir Çelik
|12,47
|12,50
|-0,24
|Karsan Otomotiv
|4,36
|4,37
|-0,23
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|13,66
|-0,22
|Ege Endüstri
|1.506,00
|1.507,20
|-0,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi