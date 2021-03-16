Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 239,10 249,30 -4,09 Gözde Girişim 8,80 9,14 -3,72 Aksigorta 10,11 10,30 -1,84 Torunlar GMYO 3,87 3,94 -1,78 Şekerbank 1,35 1,37 -1,46 Aygaz 16,74 16,95 -1,24 Borusan Mannesmann 33,72 34,12 -1,17 Bera Holding 24,40 24,68 -1,13 Coca Cola İçecek 72,50 73,30 -1,09 Tüpraş 105,30 106,40 -1,03 Anadolu Efes 24,76 25,00 -0,96 Enka İnşaat 8,18 8,25 -0,85 Koç Holding 23,10 23,28 -0,77 Yataş 17,12 17,25 -0,75 Ülker Bisküvi 23,76 23,94 -0,75 Mavi Giyim 52,35 52,65 -0,57 Migros Ticaret 39,40 39,62 -0,56 İskenderun Demir Çelik 13,17 13,24 -0,53 Tat Gıda 10,82 10,87 -0,46 Özak GMYO 5,49 5,51 -0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı

Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz

19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı

Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi

Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım

Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu

Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı