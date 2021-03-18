Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 214,90 229,20 -6,24 Tofaş Oto Fabrikası 37,10 38,70 -4,13 Selçuk Ecza Deposu 11,33 11,73 -3,41 Aksigorta 9,23 9,54 -3,25 Doğuş Otomotiv 33,18 34,04 -2,53 Koç Holding 23,48 24,08 -2,49 Karsan Otomotiv 4,30 4,40 -2,27 Türk Hava Yolları 14,22 14,55 -2,27 Gözde Girişim 8,34 8,51 -2,00 Çemtaş 16,31 16,61 -1,81 Aksa 17,52 17,84 -1,79 Coca Cola İçecek 75,35 76,65 -1,70 Aksa Enerji 11,75 11,95 -1,67 Şişe Cam 7,82 7,94 -1,51 Doğan Holding 3,44 3,49 -1,43 TAV Havalimanları 25,76 26,10 -1,30 Otokar 411,00 416,40 -1,30 Türk Traktör 242,20 245,10 -1,18 Gübre Fabrikaları 76,00 76,70 -0,91 Arçelik 35,78 36,10 -0,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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