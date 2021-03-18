Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|214,90
|229,20
|-6,24
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,10
|38,70
|-4,13
|Selçuk Ecza Deposu
|11,33
|11,73
|-3,41
|Aksigorta
|9,23
|9,54
|-3,25
|Doğuş Otomotiv
|33,18
|34,04
|-2,53
|Koç Holding
|23,48
|24,08
|-2,49
|Karsan Otomotiv
|4,30
|4,40
|-2,27
|Türk Hava Yolları
|14,22
|14,55
|-2,27
|Gözde Girişim
|8,34
|8,51
|-2,00
|Çemtaş
|16,31
|16,61
|-1,81
|Aksa
|17,52
|17,84
|-1,79
|Coca Cola İçecek
|75,35
|76,65
|-1,70
|Aksa Enerji
|11,75
|11,95
|-1,67
|Şişe Cam
|7,82
|7,94
|-1,51
|Doğan Holding
|3,44
|3,49
|-1,43
|TAV Havalimanları
|25,76
|26,10
|-1,30
|Otokar
|411,00
|416,40
|-1,30
|Türk Traktör
|242,20
|245,10
|-1,18
|Gübre Fabrikaları
|76,00
|76,70
|-0,91
|Arçelik
|35,78
|36,10
|-0,89
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi