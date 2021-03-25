Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,42 1,46 -2,74 Tofaş Oto Fabrikası 33,32 34,08 -2,23 Oyak Çimento 7,21 7,37 -2,17 Doğan Holding 3,17 3,24 -2,16 Halkbank 4,58 4,68 -2,14 Bagfaş 23,00 23,50 -2,13 Türkiye Sigorta 6,21 6,34 -2,05 Brisa 28,62 29,20 -1,99 İş GMYO 2,00 2,04 -1,96 Ege Endüstri 1.775,10 1.809,90 -1,92 Aksigorta 8,16 8,30 -1,69 Türk Traktör 216,70 220,07 -1,53 Alarko Holding 10,81 10,97 -1,46 Petkim 5,54 5,62 -1,42 Ege Gübre 211,00 214,00 -1,40 Yapı ve Kredi Bankası 2,20 2,23 -1,35 Özak GMYO 5,18 5,25 -1,33 İskenderun Demir Çelik 11,10 11,25 -1,33 Kordsa Teknik Tekstil 24,40 24,72 -1,29 Pınar Süt 21,42 21,70 -1,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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