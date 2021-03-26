Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 58,25 60,40 -3,56 Enerjisa Enerji 10,86 11,20 -3,04 İndeks Bilgisayar 28,86 29,70 -2,83 Aksa Enerji 10,88 11,17 -2,60 Ege Endüstri 1.568,00 1.607,80 -2,48 Koza Altın 117,20 120,10 -2,41 Gözde Girişim 7,29 7,47 -2,41 Tat Gıda 9,46 9,68 -2,27 Arçelik 35,06 35,86 -2,23 Oyak Çimento 7,10 7,26 -2,20 Logo Yazılım 160,00 163,50 -2,14 Selçuk Ecza Deposu 10,66 10,89 -2,11 Mavi Giyim 48,26 49,24 -1,99 Alcatel Lucent Teletaş 30,82 31,44 -1,97 Enka İnşaat 7,73 7,88 -1,90 Otokar 361,00 368,00 -1,90 Kerevitaş Gıda 5,71 5,82 -1,89 Koza Madencilik 13,59 13,84 -1,81 Bim Mağazalar 69,10 70,35 -1,78 Alarko GMYO 25,72 26,18 -1,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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