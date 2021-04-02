Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 827,00 751,90 9,99 Migros Ticaret 38,56 36,24 6,40 Konya Çimento 1.166,30 1.108,00 5,26 Alkim Kimya 18,30 17,56 4,21 Türkiye Sigorta 6,76 6,50 4,00 Fenerbahçe Futbol 34,10 32,84 3,84 Karsan Otomotiv 4,14 4,01 3,24 Deva Holding 32,28 31,30 3,13 Gözde Girişim 7,71 7,48 3,07 İş Yatırım Menkul Değerler 16,72 16,23 3,02 Mavi Giyim 48,10 46,70 3,00 Doğuş Otomotiv 30,28 29,40 2,99 Enerjisa Enerji 12,14 11,83 2,62 Net Holding 4,41 4,30 2,56 Sabancı Holding 9,21 8,99 2,45 Çimsa 21,04 20,54 2,43 TAV Havalimanları 21,32 20,84 2,30 Koza Madencilik 14,69 14,36 2,30 İş Bankası (C) 5,07 4,96 2,25 Şok Marketler Ticaret 12,41 12,14 2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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