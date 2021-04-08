Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 37,98 38,90 -2,37 İhlas Gayrimenkul 1,12 1,14 -1,75 Bera Holding 24,08 24,50 -1,71 Türk Hava Yolları 12,66 12,85 -1,48 Arçelik 33,46 33,94 -1,41 Aksa Enerji 12,34 12,51 -1,36 Net Holding 4,62 4,68 -1,28 Brisa 27,50 27,84 -1,22 Parsan 32,88 33,28 -1,20 Vakıflar Bankası 3,54 3,58 -1,12 Odaş Elektrik 3,65 3,69 -1,08 TAV Havalimanları 21,24 21,46 -1,03 Emlak Konut GMYO 1,95 1,97 -1,02 Mavi Giyim 44,90 45,34 -0,97 Halk GMYO 3,42 3,45 -0,87 Pegasus 74,30 74,95 -0,87 Verusa Holding 62,95 63,50 -0,87 Şekerbank 1,19 1,20 -0,83 Türk Traktör 209,90 211,50 -0,76 Tekfen Holding 15,57 15,68 -0,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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