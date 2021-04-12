Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|234,10
|219,20
|6,80
|Deva Holding
|31,38
|29,48
|6,45
|Tat Gıda
|10,96
|10,30
|6,41
|Tukaş
|8,39
|8,00
|4,88
|Şok Marketler Ticaret
|13,61
|13,01
|4,61
|Kerevitaş Gıda
|6,34
|6,07
|4,45
|Migros Ticaret
|39,02
|37,68
|3,56
|Bera Holding
|25,48
|24,94
|2,17
|Alkim Kimya
|17,58
|17,27
|1,80
|Halkbank
|4,62
|4,54
|1,76
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|10,22
|1,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|6,47
|1,70
|Tekfen Holding
|15,39
|15,15
|1,58
|Bim Mağazalar
|70,00
|68,95
|1,52
|Kervan Gıda
|18,42
|18,17
|1,38
|Ülker Bisküvi
|21,74
|21,46
|1,30
|MLP Sağlık
|21,20
|20,98
|1,05
|Türkiye Sigorta
|6,00
|5,94
|1,01
|Petkim
|6,07
|6,01
|1,00
|Bagfaş
|21,94
|21,74
|0,92
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi