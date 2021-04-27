Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|210,80
|217,80
|-3,21
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,51
|-3,19
|Konya Çimento
|892,80
|917,80
|-2,72
|Borusan Mannesmann
|24,22
|24,80
|-2,34
|Torunlar GMYO
|3,51
|3,58
|-1,96
|Karsan Otomotiv
|3,42
|3,48
|-1,72
|Kartonsan
|50,85
|51,60
|-1,45
|Petkim
|6,42
|6,50
|-1,23
|Bursa Çimento
|3,51
|3,55
|-1,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|2,10
|-0,95
|Fenerbahçe Futbol
|30,04
|30,32
|-0,92
|Çemtaş
|15,43
|15,56
|-0,84
|Parsan
|28,80
|29,00
|-0,69
|Nuh Çimento
|53,05
|53,40
|-0,66
|Verusa Holding
|54,35
|54,70
|-0,64
|Akbank
|4,87
|4,90
|-0,61
|Vakıflar Bankası
|3,41
|3,43
|-0,58
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,82
|-0,55
|T. Halk Bankası
|4,21
|4,23
|-0,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi