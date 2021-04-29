Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 956,00 869,10 10,00 Jantsa Jant Sanayi 769,90 717,60 7,29 Borusan Mannesmann 25,48 23,88 6,70 Good-Year 7,79 7,31 6,57 Kartonsan 52,40 49,50 5,86 İş Finansal Kiralama 3,16 2,99 5,69 Ege Endüstri 1.426,60 1.355,40 5,25 Bera Holding 30,00 28,70 4,53 Şekerbank 1,11 1,07 3,74 Bagfaş 23,24 22,50 3,29 MLP Sağlık 23,94 23,18 3,28 İndeks Bilgisayar 6,94 6,73 3,12 Arçelik 35,08 34,02 3,12 Enerjisa Enerji 10,23 9,94 2,92 Koç Holding 18,53 18,04 2,72 Hektaş 28,88 28,14 2,63 Selçuk Ecza Deposu 10,01 9,76 2,56 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,24 1,21 2,48 Alarko GMYO 23,18 22,64 2,39 Turkcell 15,61 15,25 2,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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