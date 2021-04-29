Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|956,00
|869,10
|10,00
|Jantsa Jant Sanayi
|769,90
|717,60
|7,29
|Borusan Mannesmann
|25,48
|23,88
|6,70
|Good-Year
|7,79
|7,31
|6,57
|Kartonsan
|52,40
|49,50
|5,86
|İş Finansal Kiralama
|3,16
|2,99
|5,69
|Ege Endüstri
|1.426,60
|1.355,40
|5,25
|Bera Holding
|30,00
|28,70
|4,53
|Şekerbank
|1,11
|1,07
|3,74
|Bagfaş
|23,24
|22,50
|3,29
|MLP Sağlık
|23,94
|23,18
|3,28
|İndeks Bilgisayar
|6,94
|6,73
|3,12
|Arçelik
|35,08
|34,02
|3,12
|Enerjisa Enerji
|10,23
|9,94
|2,92
|Koç Holding
|18,53
|18,04
|2,72
|Hektaş
|28,88
|28,14
|2,63
|Selçuk Ecza Deposu
|10,01
|9,76
|2,56
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,24
|1,21
|2,48
|Alarko GMYO
|23,18
|22,64
|2,39
|Turkcell
|15,61
|15,25
|2,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi