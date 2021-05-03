Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|953,00
|894,00
|6,60
|Kartonsan
|54,15
|50,95
|6,28
|TAV Havalimanları
|22,74
|21,52
|5,67
|Polisan Holding
|3,13
|2,98
|5,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,07
|15,36
|4,62
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|7,17
|4,60
|Verusa Holding
|56,95
|54,60
|4,30
|Pegasus
|76,50
|73,55
|4,01
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,23
|3,76
|Borusan Mannesmann
|25,68
|24,76
|3,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,14
|22,34
|3,58
|Good-Year
|7,79
|7,53
|3,45
|İhlas Holding
|0,61
|0,59
|3,39
|Çimsa
|22,74
|22,00
|3,36
|Parsan
|30,24
|29,32
|3,14
|Akiş GMYO
|1,91
|1,86
|2,69
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,16
|2,59
|Gübre Fabrikaları
|62,10
|60,55
|2,56
|Şişe Cam
|7,70
|7,51
|2,53
|Bagfaş
|23,08
|22,52
|2,49
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi