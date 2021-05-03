Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 953,00 894,00 6,60 Kartonsan 54,15 50,95 6,28 TAV Havalimanları 22,74 21,52 5,67 Polisan Holding 3,13 2,98 5,03 İş Yatırım Menkul Değerler 16,07 15,36 4,62 İndeks Bilgisayar 7,50 7,17 4,60 Verusa Holding 56,95 54,60 4,30 Pegasus 76,50 73,55 4,01 Türk Hava Yolları 12,69 12,23 3,76 Borusan Mannesmann 25,68 24,76 3,72 Kordsa Teknik Tekstil 23,14 22,34 3,58 Good-Year 7,79 7,53 3,45 İhlas Holding 0,61 0,59 3,39 Çimsa 22,74 22,00 3,36 Parsan 30,24 29,32 3,14 Akiş GMYO 1,91 1,86 2,69 Çemaş Döküm 1,19 1,16 2,59 Gübre Fabrikaları 62,10 60,55 2,56 Şişe Cam 7,70 7,51 2,53 Bagfaş 23,08 22,52 2,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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